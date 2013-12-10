На "круглый стол" пришли только представители власти

Как передает корреспондент УНИАН, на "круглом столе", который проходит во Дворце "Украина", присутствуют председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, вице-премьер-министр Александр Вилкул, министры Елена Лукаш и Раиса Богатырева.

Также присутствуют председатель КГГА Александр Попов, председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, председатель фракции КПУ Петр Симоненко и внефракционный народный депутат Владимир Литвин. Также за столом - советник Президента Украины Марина Ставнийчук.

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Как сообщал УНИАН, сегодня лидер партии «УДАР» Виталий Кличко отметил, что оппозицию не приглашали на круглый стол для обсуждения путей решения ситуации в Украине.

“Сегодня нам предлагают сесть за круглый стол. Некоторые предложения раздаются, что нужно садиться, и никакого одного приглашения мы не получили. Ни - где будет проводиться круглый стол, ни его время, мы не получали. И уверен, что если круглый стол будет проходить, он должен быть организован с представительством европейских стран, в публичной плоскости, где мы можем говорить на эти темы, которые тревожат украинцев”, - сказал Кличко.