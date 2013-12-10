На "круглый стол" пришли только представители власти
На "круглый стол", инициированный бывшим Президентом Украины Леонидом Кравчуком, прибыли только представители власти
Как передает корреспондент УНИАН, на "круглом столе", который проходит во Дворце "Украина", присутствуют председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, вице-премьер-министр Александр Вилкул, министры Елена Лукаш и Раиса Богатырева.
Также присутствуют председатель КГГА Александр Попов, председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, председатель фракции КПУ Петр Симоненко и внефракционный народный депутат Владимир Литвин. Также за столом - советник Президента Украины Марина Ставнийчук.
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Как сообщал УНИАН, сегодня лидер партии «УДАР» Виталий Кличко отметил, что оппозицию не приглашали на круглый стол для обсуждения путей решения ситуации в Украине.
“Сегодня нам предлагают сесть за круглый стол. Некоторые предложения раздаются, что нужно садиться, и никакого одного приглашения мы не получили. Ни - где будет проводиться круглый стол, ни его время, мы не получали. И уверен, что если круглый стол будет проходить, он должен быть организован с представительством европейских стран, в публичной плоскости, где мы можем говорить на эти темы, которые тревожат украинцев”, - сказал Кличко.