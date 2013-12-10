Открыто уголовное производство по факту блокирования выезда спецназовцев из Василькова

Милиция открыла уголовное производство по факту блокирования гражданами выезда бойцов Внутренних войск МВД из Василькова Киевской области.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ сроком до двух лет, или ареста сроком до шести месяцев, или ограничения свободы сроком до трех лет. Процессуальное руководство за досудебным расследованием осуществляет прокуратура Васильковского района.

Как отметили в ОСО, в распоряжении милиции есть видеозапись, на которой зафиксированы лица, причастные к блокированию выезда транспорта МВД. Эти лица будут установлены и вызваны для дачи объяснений.

Также в ОСО сообщили, что 9 декабря около 11:00 в Васильковский горотдел милиции Киевской области поступили два телефонных сообщения о том, что по ул. Декабристов поблизости АЗС осуществляется блокирование транспортных коммуникаций путем препятствования, что нарушает нормальную работу транспорта. «Выездом на место события следственно-оперативная группа задокументировала все обстоятельства происшествия. Без применения специальных мероприятий пикетчиков оттеснили и освободили проезд», - отметили в ОСО.

«Через некоторое время правоохранителям Киевской области из столичного травмпункта позвонил мужчина, который сообщил, что получил повреждение в виде ушиба головы во время разблокирования дороги в городе Васильков. В настоящее время следователи пытаются связаться с потерпевшим и выяснить все обстоятельства происшествия, поскольку в рамках досудебного расследования правоохранители зафиксировали все транспортные средства, которые активно участвовали в блокировании транспортных коммуникаций», - отмечают в милиции.

Как сообщал УНИАН, блокирование воинской части в Василькове продолжалось с вечера 4 декабря. Около 15 автомобилей активистов заблокировали ворота части. О том, что в воинскую часть заехали автобусы со спецназом, рассказали сами военнослужащие. Активисты самоорганизовались через социальные сети и заблокировали выезд.

9 декабря колонна спецназовцев МВД, которая несколько дней находилась на территории воинской части в Василькове, выехала за территорию части и двинулась в Киев. По словам очевидцев, транспорт со спецназовцами прорвался через кордон митингующих.