СМИ: Активистов в Василькове разогнали, около 15 автобусов со спецназом движутся в Киев

07:33, 10 декабря 2013
Политика
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Сегодня, 10 декабря, в Василькове под Киевом, была очень напряженная ситуация

Васильков / Фото: кадр ТСН

Сегодня, 10 декабря, в Василькове под Киевом, была очень напряженная ситуация. Как сообщают источники ТСН, около 300 милиционеров разогнали митингующих, которые блокировали правоохранителей на территории аэродинамического училища.

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Как говорится в сюжете ТСН-Ранок, сейчас около 15 автобусов с правоохранителями движутся в направлении Киева.

Напомним, похожая ситуация была накануне днем. Нескольким машинам с правоохранителями удалось прорвать баррикаду активистов и уехать в Киев. По разным данным в столицу приехало от 10 до 15 машин.

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