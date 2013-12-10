СМИ: Активистов в Василькове разогнали, около 15 автобусов со спецназом движутся в Киев
07:33, 10 декабря 2013Политика
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Сегодня, 10 декабря, в Василькове под Киевом, была очень напряженная ситуация
Из Василькова в Киев движутся автобусы с правоохранителями / Фото: кадр ТСН
Сегодня, 10 декабря, в Василькове под Киевом, была очень напряженная ситуация. Как сообщают источники ТСН, около 300 милиционеров разогнали митингующих, которые блокировали правоохранителей на территории аэродинамического училища.
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Как говорится в сюжете ТСН-Ранок, сейчас около 15 автобусов с правоохранителями движутся в направлении Киева.
Напомним, похожая ситуация была накануне днем. Нескольким машинам с правоохранителями удалось прорвать баррикаду активистов и уехать в Киев. По разным данным в столицу приехало от 10 до 15 машин.
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