НАТО с беспокойством следит за событиями в Украине - замгенсека

14:26, 10 декабря 2013
Политика
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Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Рассел Вершбоу заявил, что альянс обеспокоен событиями в Украине

НАТО беспокоят события в Украине

Об этом Вершбоу написал в своем Твиттере.

"НАТО продолжает следить за событиями в Украине с беспокойством, призываем всех воздержаться от насилия и начать политический диалог", - написал он.

Ранее главы МИД стран НАТО осудили чрезмерное использование силы в Украине и призвали стороны воздержаться от насилия и начать диалог.

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