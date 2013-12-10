НАТО с беспокойством следит за событиями в Украине - замгенсека

Об этом Вершбоу написал в своем Твиттере.

"НАТО продолжает следить за событиями в Украине с беспокойством, призываем всех воздержаться от насилия и начать политический диалог", - написал он.

Ранее главы МИД стран НАТО осудили чрезмерное использование силы в Украине и призвали стороны воздержаться от насилия и начать диалог.