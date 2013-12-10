НАТО с беспокойством следит за событиями в Украине - замгенсека
14:26, 10 декабря 2013Политика
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Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Рассел Вершбоу заявил, что альянс обеспокоен событиями в Украине
НАТО беспокоят события в Украине
Об этом Вершбоу написал в своем Твиттере.
"НАТО продолжает следить за событиями в Украине с беспокойством, призываем всех воздержаться от насилия и начать политический диалог", - написал он.
Ранее главы МИД стран НАТО осудили чрезмерное использование силы в Украине и призвали стороны воздержаться от насилия и начать диалог.
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