Представители "УДАРа" отправились освобождать Представительство ЕС от "титушек"

“Ударовцы” отправились освобождать Представительство ЕС в Украине от “титушек”. Об этом сообщил координатор молодежного крыла партии “УДАР” Дмитрий Белоцерковец, сообщили УНИАН в пресс-служба партии «УДАР».

«Мы только что отправились колонной с Майдана Незалежности в направлении Представительства ЕС в Украине. Мы попробуем разблокировать мирным путем центральный вход, который с утра заблокировали «титушки», парализовав работу дипломатического учреждения», - отметил Белоцерковец.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, пресс-секретарь Представительства Евросоюза Давид Стулик написал в «Фейсбук», что “титушки” заблокировали вход в Представительство Европейского Союза в Украине.

При этом он разместил фото, на котором видно, что около 20 человек с украинскими флагами стоят перед входом в представительство.

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Представительство ЕС в Киеве расположено на ул. Владимирской, 101.