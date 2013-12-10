У Азарова заявили, что после снятия блокад правительство начало работать полноценно

Кабинет министров Украины после разблокирования Дома правительства начал работать в обычном режиме.

Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь премьер-министра Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

«Правительство работает нормально, полноценно. Сейчас мы наверстываем все, что не удалось сделать в дни, когда интенсивность работы правительства была снижена», - сказал Лукьяненко.

Как сообщал УНИАН, первые три палатки были установлены под Кабмином еще 24 ноября активистами ВО “Свобода”.

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8 декабря участники Евромайдана заблокировали весь правительственный квартал в центре Киева. Были построены баррикады и установлены палатки возле Кабмина, Дома офицеров, перекрыты улицы Институтская и Шовковичная, на которых также установлены палатки и блокпосты.

Сегодня, 10 декабря, ночью сотрудники спецподразделения МВД "Беркут" ликвидировали палаточный городок митингующих в правительственном квартале и расчистили баррикады.