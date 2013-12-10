Ночные беспорядки в Киеве: "Беркут" уничтожает блокпосты и баррикады

На вопрос о том, не означает ли такое большое количество спецназа в центре Киева подготовку к штурму, заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович заверил, что штурма Майдана не будет.

Около 3.00 ночи активисты Евромайдана собрали отряд в 60 человек, взяв с собой дубинки и различные подручные средства, двинулись от здания КГГА в сторону улицы Лютеранской, где стояло несколько автобусов с "титушками".

На улице Богомольца в это время собралось около 200 представителей милиции и внутренних войск. Кроме того, на углу улиц Лютеранская и Шелковичная - две группы молодых ребят по 20 человек каждая.

На улице Шелковичной стоит пожарная машина. В начале Лютеранской стоят 5 грузовиков, обращенных в сторону Банковой.

И вот, силовики начали зачищать баррикады на углу улиц Шелковичной и Богомольца. На место подбежал Владимир Кличко. Митингующие сопротивления не осуществляли, потому были окружены силовиками со всех сторон. Зачистка также началась на углу Лютеранской и Банковой. Правоохранители окружили активистов таким образом, чтобы митингующие могли отойти к Крещатику по Лютеранской.

По информации Громадське.ТВ, в ряды митингующих проникли провокаторы, которые размахивали палками и применили в сторону правоохранителей слезоточивый газ.

В милиции уверяют: грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, а мероприятия проводятся исключительно по решению Окружного административного суда столицы. По словам начальника управления массовых и спортивных мероприятий Департамента общественной безопасности МВД Украины Олега Матвейцова, вчера, 9 декабря, было принято судебное решение о разблокировании проезжих частей в центральной части Киева.

Во время уничтожения баррикад в давке пострадало как минимум десять человек. Пострадавшие есть также в рядах силовиков: сотрудник "Беркута" отравился газом, который против него применили митингующие. Один военнослужащий пострадал в давке.