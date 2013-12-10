Ночные беспорядки в Киеве: "Беркут" уничтожает блокпосты и баррикады

09:20, 10 декабря 2013
Политика
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Зачистка баррикад участников акции протеста началась около часа ночи. Провокаторы применили против силовиков слезоточивый газ

баррикады, Кабмин, фото Ilya Arkhipov

Зачистка баррикад участников акции протеста началась около часа ночи на углу улицы Грушевского и Крепостного переулка. По словам депутатата Андрея Шевченко, спецназ разрезал лагерь на две части и шаг за шагом продвигался вперед.

"Милиция зачищает жестко, били людей, это все снимают камеры", - сказал он.

 
Видео. Разгон милицией и "титушками" лагеря активистов
 
Тем временем в здании Киевской горадминистрации выключили свет. Местная охрана вывела активистов на улицу.
На перекрестке улицы Институтской и Крепостного переулка люди в форме работников МЧС начали разбирать баррикады, складывая конструкции в самосвал. На месте присутствовали также представители внутренних войск и "Беркута".
КМДА без світла Фото УП

На вопрос о  том, не означает ли такое большое количество спецназа в центре Киева подготовку к штурму, заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович заверил, что штурма Майдана не будет.

Около 3.00 ночи активисты Евромайдана собрали отряд в 60 человек, взяв с собой дубинки и различные подручные средства, двинулись от здания КГГА в сторону улицы Лютеранской, где стояло несколько автобусов с "титушками".

На улице Богомольца в это время собралось около 200 представителей милиции и внутренних войск. Кроме того, на углу улиц Лютеранская и Шелковичная - две группы молодых ребят по 20 человек каждая.

На улице Шелковичной стоит пожарная машина. В начале Лютеранской стоят 5 грузовиков, обращенных в сторону Банковой.

И вот, силовики начали зачищать баррикады на углу улиц Шелковичной и Богомольца. На место подбежал Владимир Кличко. Митингующие сопротивления не осуществляли, потому были окружены силовиками со всех сторон. Зачистка также началась на углу Лютеранской и Банковой. Правоохранители окружили активистов таким образом, чтобы митингующие могли отойти к Крещатику по Лютеранской.

По информации Громадське.ТВ, в ряды митингующих проникли провокаторы, которые размахивали палками и применили в сторону правоохранителей слезоточивый газ.

В милиции уверяют: грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, а мероприятия проводятся исключительно по решению Окружного административного суда столицы.  По словам начальника управления массовых и спортивных мероприятий Департамента общественной безопасности МВД Украины Олега Матвейцова, вчера, 9 декабря, было принято судебное решение о разблокировании проезжих частей в центральной части Киева.

Во время уничтожения баррикад в давке пострадало как минимум десять человек. Пострадавшие есть также в рядах силовиков: сотрудник "Беркута" отравился газом, который против него применили митингующие. Один военнослужащий пострадал в давке.

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