Протестующие продолжают оставаться в Киевсовете

Минувшая ночь для митингующих в здании Киевской горгосадминистрации прошла спокойно, несмотря на то, что около 2.00 на втором этаже здания выключили электричество.

Люди начали покидать здание в темноте, опасаясь штурма "Беркута". Вскоре электроснабжение возобновили, объяснив это техническими перебоями.

По теме: В КГГА выключили свет. Охрана выводит людей на улицу (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, возле и в самом здании на данный момент ситуация спокойная. На улице людей немного, поскольку в Киеве существенно похолодало. Большинство протестующих идут на Майдан Незалежности.