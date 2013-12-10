Протестующие продолжают оставаться в Киевсовете
09:42, 10 декабря 2013Политика
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Минувшая ночь для митингующих в здании Киевской горгосадминистрации прошла спокойно
Людей ночью вывели из КГГА / Фото : УП
Минувшая ночь для митингующих в здании Киевской горгосадминистрации прошла спокойно, несмотря на то, что около 2.00 на втором этаже здания выключили электричество.
Люди начали покидать здание в темноте, опасаясь штурма "Беркута". Вскоре электроснабжение возобновили, объяснив это техническими перебоями.
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Как передает корреспондент УНИАН, возле и в самом здании на данный момент ситуация спокойная. На улице людей немного, поскольку в Киеве существенно похолодало. Большинство протестующих идут на Майдан Незалежности.
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