В КГГА выключили свет. Охрана выводит людей на улицу (фото)

Местная охрана организовано выводит людей на улицу. Штурма пока нет, сообщает Украинская правда.

Кроме того, по сообщению корреспондента "Украинской правды" на улице Круглоуниверситетской стоят 3 больших самосвала - 2 "Мерседес" и один "MAN", а также 2 трактора. Они без номеров. В них сидят люди. На вопрос, являются ли они коммунальщиками, отвечают "Почти".

Также на перекрестке улицы Институтской и Крепостного переулка люди в форме работников МЧС разбирают баррикады, конструкции они кладут в самосвал. Присутствуют также представители внутренних войск и "Беркута". Столкновений с митингующими нет.