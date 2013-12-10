В КГГА выключили свет. Охрана выводит людей на улицу (фото)
01:03, 10 декабря 2013Политика
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В здании Киевской горадминистрации выключили свет.
В здании Киевской горадминистрации выключили свет Фото УП
Местная охрана организовано выводит людей на улицу. Штурма пока нет, сообщает Украинская правда.
Кроме того, по сообщению корреспондента "Украинской правды" на улице Круглоуниверситетской стоят 3 больших самосвала - 2 "Мерседес" и один "MAN", а также 2 трактора. Они без номеров. В них сидят люди. На вопрос, являются ли они коммунальщиками, отвечают "Почти".
Местная охрана организовано выводит людей на улицу Фото УП
Также на перекрестке улицы Институтской и Крепостного переулка люди в форме работников МЧС разбирают баррикады, конструкции они кладут в самосвал. Присутствуют также представители внутренних войск и "Беркута". Столкновений с митингующими нет.
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