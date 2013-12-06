Ожидаемого ночью разгона митинга не произошло, на Майдане - около тысячи человек

Как передает Радио Свобода, со сцены раз за разом выступают активисты, люди, как и в предыдущие дни, греются у костров, топают и поют.

Многие активисты переночевали в палатках, а также в пунктах обогрева в доме профсоюзов и помещении КГГА.

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Правоохранителей вблизи Майдана независимости практически нет. Одновременно бойцы внутренних войск МВД охраняют здание правительства с центрального входа на улице Грушевского и со стороны Лютеранской.

В целом ситуация в центре Киева спокойная.

Как сообщает РИА Новости, сегодня в 5:30 ожидался разгон митингующих «Беркутом» - один из организаторов акции на Майдане Независимости объявил со сцены, что бойцы «Беркута» сообщили ему о готовящемся разгоне. Он также добавил, что это может быть и дезинформацией, направленной на то, чтобы создать панику среди протестующих, но призвал не поддаваться на возможные провокации и сохранять спокойствие.