Активисты снова заблокировали автобусы "Беркута", которые прорвали оцепление в Василькове

Активистам удалось заблокировать автобусы со спецназовцами МВД, которые прорвались сквозь кордон людей в Василькове и отправились в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода» со ссылкой на народного депутата от партии Юрия Бублика.

В частности, как рассказал Бублик, из самой воинской части в Василькове таки прорвалось несколько автобусов со спецназом, однако они были заблокированы на одном из местных мостов.

«Появилась информация, что будто спецназ, который блокируют в Василькове, должен сменить спецназовцев, что сейчас находятся в Киеве. Однако люди, блокирующие выезд, отметили, что не выпустят никаких автобусов. Но, невзирая на это, нескольким автобусам все же удалось прорваться из училища, но, по состоянию на 10.26, ни один автобус не выехал из Василькова. Активисты заблокировали их на одном из местных мостов», – отметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, колонна спецназовцев МВД, которая несколько дней находилась на территории воинской части в городе Василькове, выехала за территорию части и двинулась в Киев.

По словам активистов, которые с 4 декабря пикетировали выезды из части, чтобы помешать спецназовцам выехать в столицу, транспорт со спецназовцами «прорвался» через кордон митингующих. В колонне - десятки автобусов, грузовики, в которых находится спецназ МВД.

В то же время, как подчеркнули активисты, люди на личном транспорте как могут препятствуют движению колонны в направлении Киева.