На улице Лютеранской увеличивается количество митингующих
Большое количество людей с Майдана Независимости движется сейчас, чтобы усилить блокирование Администрации Президента со стороны улицы Лютеранской.
Как передает корреспондент УНИАН, туда направляется более тысячи человек. На данный момент на самой улице Лютеранской большое количество правоохранителей и почти десять народных депутатов Украины.
Митингующие и народные избранники заявляют, что намерены блокировать в усиленном режиме Администрацию Президента как минимум до 12:00 завтрашнего дня - до того времени, когда должен начаться круглый стол у Президента Украины по урегулированию политического кризиса.
Палаточный городок, по-прежнему находится в плотном окружении из четырех сторон кордонами спецподразделений милиции. Также еще минимум полтысячи бойцов спецназа находятся в автобусах, которые припаркованы во внутренних двориках домов, окружающих места пикета.