На улице Лютеранской увеличивается количество митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, туда направляется более тысячи человек. На данный момент на самой улице Лютеранской большое количество правоохранителей и почти десять народных депутатов Украины.

Митингующие и народные избранники заявляют, что намерены блокировать в усиленном режиме Администрацию Президента как минимум до 12:00 завтрашнего дня - до того времени, когда должен начаться круглый стол у Президента Украины по урегулированию политического кризиса.

Палаточный городок, по-прежнему находится в плотном окружении из четырех сторон кордонами спецподразделений милиции. Также еще минимум полтысячи бойцов спецназа находятся в автобусах, которые припаркованы во внутренних двориках домов, окружающих места пикета.