На улице Лютеранской возле АП сняли кордон милиции

20:21, 09 декабря 2013
Политика
8163 0

На улице Лютеранской возле Администрации Президента со стороны улицы Шелковичной сняли кордон милиции в количестве 500 правоохранителей.

Участники акции протеста на улице Лютеранской

Как передает корреспондент УНИАН, на Лютеранскую продолжают подходить люди и размещаться в палаточном городке напротив АП.

Также здесь находится до десяти народных депутатов от ВО «Свобода», среди них есть и лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок.

Сейчас митингующие поют государственный гимн Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter