На улице Лютеранской возле АП сняли кордон милиции

Как передает корреспондент УНИАН, на Лютеранскую продолжают подходить люди и размещаться в палаточном городке напротив АП.

Также здесь находится до десяти народных депутатов от ВО «Свобода», среди них есть и лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок.

Сейчас митингующие поют государственный гимн Украины.