На улице Лютеранской возле АП сняли кордон милиции
20:21, 09 декабря 2013Политика
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На улице Лютеранской возле Администрации Президента со стороны улицы Шелковичной сняли кордон милиции в количестве 500 правоохранителей.
Участники акции протеста на улице Лютеранской
Как передает корреспондент УНИАН, на Лютеранскую продолжают подходить люди и размещаться в палаточном городке напротив АП.
Также здесь находится до десяти народных депутатов от ВО «Свобода», среди них есть и лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок.
Сейчас митингующие поют государственный гимн Украины.
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