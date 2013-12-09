Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" открыты после проверки на наличие взрывчатки

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

"После тщательной проверки никаких взрывоопасных предметов на указанных станциях метро не обнаружено, они открыты судьба пассажиров", - сказали в столичном главке.

Кроме того, сейчас диктор в метрополитене объявляет, что станции метро «Майдан Независимости» и «Крещатик» уже начали работать в нормальном режиме.

Как сообщал УНИАН, ранее было открыто станцию ​​метро "Театральная".