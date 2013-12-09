Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" открыты после проверки на наличие взрывчатки
18:51, 09 декабря 2013Политика
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Станции киевского метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" открыты для пассажиров после проверки на наличие взрывоопасных предметов, о которых сегодня в 11.35 сообщил аноним.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.
"После тщательной проверки никаких взрывоопасных предметов на указанных станциях метро не обнаружено, они открыты судьба пассажиров", - сказали в столичном главке.
Кроме того, сейчас диктор в метрополитене объявляет, что станции метро «Майдан Независимости» и «Крещатик» уже начали работать в нормальном режиме.
Как сообщал УНИАН, ранее было открыто станцию метро "Театральная".
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