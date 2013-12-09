На Институтской произошла потасовка между солдатами ВВ и нардепами (фото)

17:22, 09 декабря 2013
Политика
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На углу Крепостного переулку и улицы Институтской произошла стычка между солдатами Внутренних войск и народными депутатами, которые пришли сюда.

Фото Ольги Черваковой

Как передает корреспондент УНИАН, среди депутатов - Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Андрей Парубий.

Стычка уже прекратилась. Народные депутаты прошли к окруженным палаткам. После этого шеренга солдат Внутренних войск замкнулась.

Фото : Дмитрий Чигрин

Как сообщал УНИАН, по информации, поступающей от активистов, «Беркут» начал разбирать ограждение, которое было сооружено митингующими на углу улиц Шелковичной и Богомольца в Киеве.

В Крепостном переулке полтысячи сотрудников “Беркута” окружили палаточный лагерь митингующих.

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