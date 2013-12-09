Яценюк не понимает, как можно проводить круглый стол в "квадратной камере"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на брифинге.

Он заявил: “Мы увидели сегодня в Интернете какое-то заявление пресс-службы о каком-то круглом столе. Круглый стол очень плохо размещается в квадратной тюремной камере. Мы так поняли, что так нас приглашают на круглый стол. Сюда несколько тысяч “Беркута” и Внутренних войск приехало и повестки в Генпрокуратуру поступают с вызовами на допрос”.

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Яценюк отметил, что правоохранители сейчас вытесняют людей из мирных пикетов и “уже избили один из пикетов”.

При этом отметил, что акция мирная, “и мы не бьем ни одного милиционера, мы не применяем силу, у нас нет никакого оружия”.

Он подчеркнул, что эти мероприятия, по-видимому, проводятся для того, чтобы разблокировать дорогу для Януковича, чтобы он мог приехать на Банковую.

Яценюк отметил: “Пикеты по всему городу, но приходить на работу пешком может каждый — и так пришло на работу и правительство, и нужно было бы, чтобы Президент прошелся пешком”.