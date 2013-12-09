Милиция окружила палатки на Институтской и перекрыла улицу Грушевского

Как передает корреспондент УНИАН, там стоит четыре милицейских автобуса, а также тягач КрАЗ.

На углу Крепостного переулка и улицы Грушевского также стоят грузовики, которые блокируют проезжую часть. Только что подъехала “скорая медицинская помощь”.

Также на отрезке от Арсенальной площади до Крепостного переулка скапливаются молодые люди в спортивной одежде. Пока на проезжей части их около 20 человек, но большое их количество находится в Мариинском парке, где продолжается митинг регионалов.

За грузовиками возле Крепостного переулка находятся митингующие от оппозиции. Там стоят две большие палатки, работает электрический генератор. Также палатки установлены на самом Крепостном переулке. Следует отметить, что перекресток Крепостного перевулка и улицы Грушевского закрыт баррикадами, которые построили митингующие. Таким образом они контролируют перекресток улицы Грушевского и Крепостного переулка.

Три палатки митингующих на перекрестке Крепостного и Институтской заблокированы несколькими сотнями бойцов внутренних войск в шлемах и со щитами.

Внутри оцепления находится депутат Олег Медуница.

Со стороны Майдана Незалежности по улице Институтской стоят в строю также несколько сотен «беркутовцев» в полном снаряжении. Перед ними стали шеренгой около 100 митингующих. Таким образом, этот строй митингующих разделяет окруженные правоохранителями палатки и «беркутовцев».

В то же время, митингующие, которые также в шлемах, поют песни.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, к центру Киева стали стягивать силы правоохранительных органов. Они практически окружили Майдан Незалежности со всех сторон. Также на Крещатик приехала тяжелая снегоуборочная техника. Участники акции протеста на Майдане Незалежности готовятся отбивать штурм.