Суд до 7 января 2014 года запретил пикетировать Генпрокуратуру

Об этом говорится в постановлении суда от 5 декабря с.г., обнародованном заместителем председателя партии “Демократический Альянс” Андреем Богдановичем в Facebook.

В своем комментарии к документу он написал: ”Приходили судебные исполнители, огласили постановление о запрещении проведения мирных собраний. Объяснил им, что это не митинг, а встреча с народным депутатом Украины. Вот даже общественная приемная Юрия Вознюка”.

Как видно из документа, истцом выступила Киевская городская госадминистрация, ответчик - председатель инициативной группы “Общественный актив Киева” Костровский Д. Третье лицо по иску — Главное управление МВД Украины в г. Киеве.

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Своим постановлением суд полностью удовлетворил иск КГГА и установил “ограничение права на мирные собрания (пикетирование, шествие, демонстрация, митинг, собрание). Общественному активу Киева и другим субъектам и лицам путем запрещения проведения таких мероприятий, использования громкоговорителей, автотехники, плакатов, установления малых архитектурных форм в виде палаток, киосков, навесов, в том числе передвижных и временных в период с 5 декабря 2013 года по 7 января 2014 года на ул. Резницкой, Гусовского в Киеве и прилегающей территории”.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Обжалование постановления не останавливает его исполнения, также отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, с 4 декабря активисты Евромайдана начали пикетирование МВД и ГПУ в знак протеста против осуждения на два месяца 13 активистов Евромайдана, а также с требованиями наказать виновных в разгоне акции 30 ноября в Киеве.