В Луганске в поддержку киевского марша вышли около тысячи человек (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался в 12:00 в центре Луганска на площади возле памятника Тарасу Шевченко под государственными флагами и партийными флагами ВО «Батькивщина», ВО «Свобода" и «УДАРа». Также присутствовала символика Евросоюза, в частности, флаг Евросоюза с надписью «Луганск».

Выступающие во время митинга выразили свою поддержку киевскому Евромайдану осудили избиение граждан на Майдане Незалежности 30 ноября и возле Администрации Президента 1 декабря.

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Поддержали требования Евромайдана освободить задержанных, наказать виновных в избиении людей, отправить в отставку "правительство Азарова". Звучал также призыв бойкотировать Форум депутатов всех уровней, который состоится в Луганске завтра, 9 декабря.

Все выступления сопровождались одобрением собравшихся и криками «Слава Украине!», «Героям слава».

Митингующих охраняло большое количество милиционеров.

Одновременно митинг бойкотировали члены организации Донского казачества.