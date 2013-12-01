Акции протеста проходят в десятках городов Украины

Луцк

В Луцке на акцию гражданского неповиновения собралось более 8000 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, они держат флаги партий «УДАР», «Свобода» и «Батькивщина». Также многие люди с национальными флагами и красно-черными. К собравшимся обращаются представители оппозиции, которые призывают волынян оставаться на площади до завтрашнего дня. Люди скандируют: "Ганьба "Беркуту", "Позор ГАИ", "Позор волынским депутатам в Верховной Раде", которые только теперь начали высказывать свое мнение по поводу событий.

Кроме того, на елках, которые украшают к Новому году, лежит большой транспарант, где красной краской по белому написано: "Кровь пролита. Время действовать".

Луганск

В Луганске сегодня, 1 декабря, несмотря на дождь и запрет суда, с 12 часов в центре города, возле памятника Тарасу Шевченко, проходит митинг в поддержку киевского Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, судебные исполнители пытались помешать началу митинга. Но организаторы заявили, что они согласны ответить за административное нарушение, но митинг состоится. Милиция не вмешивается, только обеспечивает правопорядок.

В сквере дежурит отряд «Беркута» в составе 8 человек. В митинге принимают участие около 200 человек.

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Днепропетровск

В Днепропетровске в разрешенном местными властями месте проведения общественных акций - парке имени Лазаря Глобы - более тысячи человек принимает участие в акции протеста против силового разгона Евромайдана в Киеве.

Участники акции развернули плакаты с надписями: "Не простим крови", несколько митингующих держат елочные ветки с траурными лентами и фото избитых во время разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября. Митингующих более тысячи.

Житомир

В Житомире на Народное Вече возле облгосадминистрации собралось около 200 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие пришли на Площадь Королева в 12.00.

В руках участники акции держат флаги Украины и ЕС. Перед участниками акции выступают общественные деятели области и руководители областных оппозиционных партийных ячеек.

Периодически люди скандируют: "Слава Украине!".

Ораторы выражают солидарность с участниками Евромайдану в столице.

Харьков

В Харькове участники народного вече, которое продолжается на площади перед памятником Т.Шевченко на улице Сумской, требуют импичмента Президента Украины Виктора Януковича, роспуска Верховной Рады Украины и отставки Кабинета министров Николая Азарова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции народного вече, которую планируется принять по итогам собрания. В вече участвуют около 2 тысяч человек.

Кировоград

Кировограде на народное вече собралось около 400 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие пришли на площадь Кирова на 12:00 .

В руках у кировоградцев флаги Украины, ЕС и партийные флаги оппозиционных сил. В руках плакаты и растяжки с надписями: "Янукович вон!", "Кто прячет голову в песок, тот стоит раком", "Выходи, бунтуй, Украину спасай!", "Долой диктатуру паразитического меньшинства" , "Безразличие ведет к пропасти" . Большинство плакатов надписями направлены на проезжую часть улицы. Некоторые из автомобилей проезжают с государственными флагами и сигналят. Перед публикой выступают общественные деятели и руководители оппозиционных партийных ячеек.

Хмельницкий

В Хмельницком на Народное Вече собралась более тысячи человек.

Черновцы

На Центральной площади Черновцов в 12.00 начался митинг сторонников оппозиционных сил, в котором принимает участие, по предварительным данным, около 4-5 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, люди продолжают приходить на площадь.

На улицах Главной и Университетской, прилегающих к Центральной площади, легковые автомобили постоянно подают звуковые сигналы в знак солидарности с митингующими. На многих авто прикреплены желто-голубые флаги.

На площади не видно партийных флагов.

Винница

В Виннице сотни людей вышли на акцию гражданского протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, акция началась в 12.00 на Театральной площади .

Люди стояли с плакатами: "Не буди во мне зверя" , "Ты еще не поставил "йолку", тогда "Беркут" идет к тебе".

После лозунгов и речей, которые осуждают разгон Евромайдану в Киеве, люди с флагами Украины и Евросоюза отправились на площадь Европейскую, которая была названа так 29 ноября на честь Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», где планировалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

На площадь прибыл мэр Винницы Владимир Гройсман , на одежде которого прикреплен ленту с символикой Евросоюза.

Одесса

В Одессе на Народное вече против действующей власти собралось около 600 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, на Приморский бульвар к памятнику Дюку пришли одесситы всех возрастов. По утверждению участников , среди них много тех , кто раньше , на другие митинги - за евроинтеграцию Украины и против разгона мирной акции в Киеве - не выходил.

Несколько протестующих встали на пьедестале памятника с плакатами: «Киев, Одесса с тобой», «Яник, до свидания» и тому подобное.

Организаторы мероприятия призвали людей к миролюбию, однако люди постоянно скандировали: «Зека - на нары» , «Революция» и другие жесткие лозунги.

Присутствуют также заявили, что требуют отставки министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, премьер - министра Николая Азарова и проведения досрочных выборов Президента.