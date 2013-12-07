Митингующие собираются пикетировать три крупных телеканала в Киеве

Митингующие планируют сегодня в 15.00 организовать пикетирование телеканалов «Интер», «1+1» и Первого национального.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со сцены на Майдана Незалежности объявил один из активистов акции. По его словам, колонны митингующих намерены в 14.00 отправиться в помещения, где расположены телеканалы.

Организаторы отметили, что целью мирного пикетирования является поддержка честной журналистики и требование объективно освещать ситуацию в Украине.

Читайте также: «Беркут» окружил телецентр в Киеве

По сообщениям СМИ, телецентр НТКУ в Киеве, который находится на улице Мельникова, 42, неподалёку от станции метро Дорогожичи, захватили силовики. По их словам, на территории телецентра стоят три машины и один автобус милиции, а также два автобуса и один микроавтобус с работниками спецподразделения "Беркут".

По данным милиции Киева, правоохранители взяли под усиленную охрану помещение телецентра в Киеве в связи с намерениями протестующих заблокировать работу телебашни.