«Беркут» окружил телецентр в Киеве

Силовики захватили телецентр в Киеве, расположенный по улице Мельникова, 42.

Как сообщает «Украинская правда», об этом телеканалу новостей "24" сообщил журналист радио "Эра" Александр Завадько, который находится внутри.

По его словам, на территории телецентра стоят три машины и один автобус милиции, а также два автобуса и один микроавтобус с работниками спецподразделения "Беркут". Силовики пока ходят вокруг здания.

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Журналисты сообщают, что захват начался еще с 20-и часов, а правоохранителей, видимо, вызвали по тревоге, потому что они на ходу застёгивают бронежилеты и выглядят, будто только что проснулись.

Башню захватили для проведения телемарафона, который запланирован на субботу, сообщает канал "24". Впрочем, детали мероприятия пока не известны. Уже созваны эфирные группы.

По словам журналистов, местная охрана обеспокоена, на входе проверяют удостоверения даже у тех, кого хорошо знают.

Как заявили УНИАН в отделе Связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве, информация о захвате телебашни представителями силовых структур не соответствует действительности.

При этом в милиции добавили, что решение о направлении дополнительных спецподразделений к зданию телецентра принято «для обеспечения охраны общественного порядка и недопущения правонарушений». Согласно информации милиции «вчера во время митинга возле Шевченковского районного суда отдельные группы лиц выражали намерения блокировать работу Киевского телецентра».

В настоящее время сотрудники милиции находятся вокруг помещения, сообщили в столичной милиции и призвали СМИ «распространять исключительно проверенную информацию и достоверные факты».