Колонна протестующих отправилась пикетировать Администрацию Президента
16:09, 03 декабря 2013Политика
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Колонну возглавили народные депутаты Александр Турчинов, Сергей Соболев и представители УПЦ Киевского патриархата.
Колонна двинулась с Майдана Незалежности к Администрации Президента для проведения пикетирования с требованием отставки правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, колонну возглавили народные депутаты Александр Турчинов, Сергей Соболев и представители УПЦ Киевского патриархата.
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Митингующие выкрикивают “Разом і до кінця” и “Зека геть!”.
В руках люди держат преимущественно государственные флаги. Партийная символика отсутствует.
Часть митингующих останется возле улицы Банковой, а часть колонны следует к ул. Лютеранской через ул. Шелковичную.
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