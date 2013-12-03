Колонна протестующих отправилась пикетировать Администрацию Президента

16:09, 03 декабря 2013
Политика
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Колонну возглавили народные депутаты Александр Турчинов, Сергей Соболев и представители УПЦ Киевского патриархата.

Колонна двинулась с Майдана Незалежности к Администрации Президента для проведения пикетирования с требованием отставки правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, колонну возглавили народные депутаты Александр Турчинов, Сергей Соболев и представители УПЦ Киевского патриархата.

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Митингующие выкрикивают “Разом і до кінця” и “Зека геть!”.

В руках люди держат преимущественно государственные флаги. Партийная символика отсутствует.

Часть митингующих останется возле улицы Банковой, а часть колонны следует к ул. Лютеранской через ул. Шелковичную.

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