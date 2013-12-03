Колонна протестующих отправилась пикетировать Администрацию Президента

Колонну возглавили народные депутаты Александр Турчинов, Сергей Соболев и представители УПЦ Киевского патриархата.

Колонна двинулась с Майдана Незалежности к Администрации Президента для проведения пикетирования с требованием отставки правительства. Как передает корреспондент УНИАН, колонну возглавили народные депутаты Александр Турчинов, Сергей Соболев и представители УПЦ Киевского патриархата. Читайте также: Яценюк говорит, что Янукович находится в Киеве и призвал пикетировать АП Митингующие выкрикивают “Разом і до кінця” и “Зека геть!”. В руках люди держат преимущественно государственные флаги. Партийная символика отсутствует. Часть митингующих останется возле улицы Банковой, а часть колонны следует к ул. Лютеранской через ул. Шелковичную.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter