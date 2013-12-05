Яценюк считает, что для ликвидации «Беркута» нужно, чтобы восстала вся Украина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня вечером во время выступления на Майдане Независимости.

Яценюк напомнил, что в парламент оппозиция внесла законопроект о ликвидации «Беркута» и лишении званий его сотрудников.

По теме: Комитет ВР сомневается в законности подразделений "Беркута"

«Мы знаем, что принятие этого закона не просто пройдет. Но его можно принять только в одном случае, если вся Украина, как сегодня, восстанет против несправедливости, восстанет против надругательства над нашим достоинством», - сказал оппозиционный лидер.

Как сообщал УНИАН, оппозиция внесла в парламент законопроект о ликвидации ”Беркута”.

Соответствующий проект закона ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины ”(о недопущении избиения граждан и обеспечения их конституционного права на свободу мирных собраний)» внесен в Верховную Рады Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Он зарегистрирован в парламенте под № 3733 .

Проектом закона предусматривается обеспечить до 1 февраля 2014 сокращение общей численности МВД в связи с полной ликвидацией и расформированием специального подразделения Министерства внутренних дел Украины ”Беркут”.

Оппозиция предлагает лишить рядовой и начальствующий состав ”Беркута” военных и специальных званий.

Согласно законопроекту, начальствующему составу ”Беркута” запрещается в течение пяти лет находиться на каких-любо должностях в правоохранительных органах Украины.