Оппозиция озвучила план действий для Евромайдана

Как сообщает пресс-служба партии "Батьківщина", основными целями и задачами Евромайдана являются: освобождение политзаключенных, уголовные дела против главы МВД Виталия Захарченко, "беркутовцев", виновных в избиении демонстрантов, отставка правительства Николая Азарова, досрочные парламентские и президентские выборы, подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

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В план действий также входят международные и организационно-правовые мероприятия.

Так, оппозиция призывает "А) включить на полную мощность весь потенциал ведущих международных организаций, в частности обратиться:

1 . В Совет по правам человека ООН и Верховного комиссара ООН по правам человека, проинформировать их о грубом нарушении властями Украины своих международных обязательств, вытекающих из Международного пакта о гражданских и политических правах ООН и передав просьбу принять соответствующие меры воздействия с целью прекращения таких нарушений

2 . В Совет Европы – по поводу грубого и массового нарушения властью Украины Европейской Конвенции по правам человека. Следует предложить инициировать соответствующие слушание в Совете Европы по украинскому вопросу

3 . К неправительственной международной организации "Репортеры без границ" – по поводу варварского и садистского избиения журналистов в Украине, в том числе иностранных журналистов во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей

4 . К международным правозащитным организациям (Amnesty International, Human Rights Watch). Следует немедленно пригласить представителей этих организаций в качестве наблюдателей для осуществления мониторинга за развитием событий в Украине.

Б) В связи с тем, что репрессивные меры властных структур в Украине организуются, оплачиваются руководящими лицами государства, которые, по неоднократным сообщениям СМИ, причастны к массовым хищениям государственных активов и незаконного обогащения за счет населения страны, а также незаконного вывоза средств за пределы страны, обратиться:

1 . К Международной организации по борьбе с незаконным отмыванием средств (FATF), Всемирному банку, Управлению ООН по наркотикам и преступности – с целью задействования механизмов, предусмотренных их совместной инициативой по возвращению украденных активов и с целью организации расследования относительно источников происхождения иностранных счетов и недвижимого имущества высших должностных лиц Украины и их близких родственников.

2 . К отдельным правительствам стран Группы 20 – с целью содействовать такому расследованию, для чего попросит заблокировать зарубежные счета этих лиц, поскольку средства из них могут быть использованы для подавления законных мирных протестов в Украине.

3 . К неправительственной международной организации "Репортеры без границ" с просьбой организовать параллельное расследование иностранных счетов и недвижимого имущества, принадлежащего руководящим должностным лицам Украины или их родственникам за рубежом.

В) Для обеспечения легитимных интересов гражданского общества Украины в отношениях с международными организациями в срочном порядке создать Национальный комитет по защите гражданских прав в Украине, в состав которого должны войти представители политических партий, гражданского общества, в частности, студенческая молодежь, принимающая участие в протестах, представители малого бизнеса, лидеры общественного доверия и т.д.

Основной функцией комитета должно стать документирования преступлений против человечности в Украине.

Создать его представительства во всех регионах Украины. В состав комитета максимально интегрировать уже существующие общественные организации .

Г) Организовать непрерывный процесс пребывания депутатов, политиков демократических стран на Майдане в Киеве. Пригласить на Майдан депутатов Сейма Польши, представителей ЕНП из разных стран, депутатов Европарламента и национальных парламентов стран Европы, США, Канады, оппозиционных лидеров из России и Беларуси.

Д) Принять на Майдане обращения в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС об эскалации насилия и репрессий властей против мирных граждан Украины. Обратить внимание мирового сообщества на обнародование представителем Партии регионов информации о возможных трупах: это свидетельствует о том, что уже есть жертвы действий власти или планируются новые, ответственность за которые ляжет на оппозицию.

Е) С целью общественного контроля над финансовыми, экономическими резервами и счетами, выяснения их местонахождения обратиться в МВФ и Банк международных расчетов. С целью отслеживания финансовой ситуации создать Совет финансового мониторинга при Штабе национального сопротивления .

Ж) Обратиться ко Всемирному конгрессу украинцев, правительству Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, а также США, Канады, Великобритании (где есть значительные украинские диаспоры с просьбой быть готовыми оказать гуманитарную помощь Западной Украине, которой правительство Азарова готовит гуманитарную катастрофу, голодомор.

Оппозиция предлагает заставить работать Уполномоченного по правам человека. Постоянно требовать от нее конкретных действий, использования полномочий для расследования в полном объеме избиение мирных митингующих. Постоянно информировать Майдан о ее действиях и бездействии.

Требовать от Генеральной прокуратуры публичной информации о ходе расследования избиения на Майдане. Постоянно информировать Майдан о ее действиях и бездействии.

Составить "Черную книгу палачей и нарушителей прав человека в Украине" и объявить на Майдане первые фамилии лиц, которые будут внесены в нее. Направить эту книгу во все международные организации и правительствам демократических стран.

В СМИ и на экране Майдана периодически обнародовать "список палачей", в который включить политиков, депутатов - регионалов, "беркутовцев", судей - всех тех, кто причастен к репрессиям и их фотографии (акция "Знай палача в лицо" . Постоянно обновлять этот список.

Подготовить с документальным подтверждением и направить в международные правозащитные организации и Генеральную прокуратуру Украины заявление о совершении преступления руководителем киевского "Беркута" С. Косюком. Поднять вопрос об установлении местонахождения этого лица и привлечения его к уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков, превышение власти посягательство на жизнь и здоровье работников милиции.

Добиться начала уголовного производства против министра внутренних дел Украины Витаоия Захарченко за действия "Беркута" 30 ноября и 1 декабря. Создать ВСК по этому вопросу в Верховной Раде Украины.

Кроме того, оппозиция просит призывать к бойкоту товаров и услуг тех компаний и организаций, владельцы которых являются депутатами или активистами Партии регионов.

Обратиться к государственным служащим, не согласным с нынешней политикой власти, с призывом добровольно подать в отставку.

Инициировать массовые демонстрации протеста против визита в Украину руководителей глав государств и правительств, которые поддерживают действующий режим.

Участникам Евромайдана также следует усилить охрану общественного порядка. В частности, провести переговоры с руководителями "афганцев", организаций ветеранов Вооруженных сил и силовых структур с целью их привлечения к охране общественного порядка в местах проведения акций и защиты прав граждан во время мирных протестов.

Привлекать строительную, сельскохозяйственную и коммунальную технику для усиления периметра Майдана.

Инициировать акции под Межигорьем. Подготовить и зарегистрировать законопроект, предусматривающий возможность существования государственных резиденций , в том числе резиденции главы государства исключительно на территории государственных учреждений. Документ должен соответственно запрещать их функционирования на территории частных организаций, в том числе, зарегистрированных за рубежом.

Осуществлять постоянный мониторинг подвоза людей на акции, организованные Партией регионов, определить ответственных за проведение такого мониторинга во всех рекреационных зонах вокруг Киева, в частности, в Пуще-Водице Конча-Заспе, Ирпене, Василькове и др., в самом Киеве, в частности, на железнодорожных и автобусных вокзалах.