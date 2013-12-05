Тимошенко просит украинцев брать власть в свои руки, но прислушиваться к оппозиции

Об этом говорится в тексте обращения, которое со сцены на Майдане Независимости зачитала ее дочь Евгения Тимошенко.

«Позавчера, 3 декабря, Янукович бросил в казематы трех человек, избитых до полусмерти под кровавой елкой садистами из ”Беркута”. Вчера арестовали еще девятерых. Один из них - журналист, второй - отец троих детей. Часть людей были извлечены грубо из больниц, во время судилища они находились в бессознательном состоянии», - подчеркнула Тимошенко.

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«Суд над невинными людьми проходил ночью, как в сталинские времена. Теперь осталось только, как тогда, расстрелять непокорных просто в тюремных камерах через отверстие в камерных дверях. Если мы не доведем сегодня дело об отстранении от власти Януковича, с нашими детьми так же будут поступать еще десятки лет», - считает лидер ВО «Батькивщина».

«Заключение невинных и мирных патриотов Украины, зверски избитых ”Беркутом”, в то время, когда вся Украина и весь демократический мир ждет привлечения к ответственности виновных в кровавой расправе над нашими детьми, в то время, когда на площадях стоят миллионы возмущенных украинцев и требуют отставки Януковича, в то время, когда в Киеве проводится встреча министров иностранных дел ОБСЕ, - это является вызовом, который Янукович бросает всей Украине, всему демократическому миру», - отметила Тимошенко.

«Арестом избитых невинных людей он прямо говорит, что плюет на всех, что он будет и дальше бить, убивать, сажать всех, кто будет стоять на его пути к абсолютной власти. Он не скрывает, что выбрал путь диктатуры, он своими действиями заявляет это откровенно на весь мир. Он кричит всем нам в лицо, что мы все - никто, что мы - масса, которая его не интересует и с которой он не планирует считаться. Он заявляет демократическому миру, что он тиран, и если демократический мир хочет сотрудничать с Украиной, то должен его воспринимать таким, какой он есть, потому что он не планирует меняться», - подчеркнула экс - премьер.

По ее убеждению, «на территории Украины происходит становление нового Сталина. И если мы все, вместе с демократическим миром, его не остановим, то будем иметь еще одну Северную Корею».

«Я призываю всех людей, которые способны бороться, - действуйте! Еще не поздно! Одних разговоров на площадях недостаточно. Народу Украины надо немедленно брать власть в свои руки, а не вести с диктатором сладкие речи», - считает лидер оппозиции.

Она подчеркнула, что «все действия должны быть скоординированы с оппозицией: на нее возложена большая миссия и к ней надо прислушиваться, чтобы не допустить кровопролития».

«Наше противостояние мирное, легитимное. Оно должно стать победным, и я в этом уверена. Предложения по конкретному плану действий я передала лидерам оппозиции, надеюсь, они прислушиваются», - отметила Тимошенко.

«Я прошу вас всех, кто готов бороться, почувствуйте свою силу и поверьте в нее! Наши силы растут с каждым днем. Поверьте в них! Поверьте в себя! Я прошу вас - почувствуйте всю низость и реальную слабость тех двух -трех” особей”, которые сделали вашу жизнь невыносимой, и идите вперед. Или сейчас побеждайте, или готовьтесь к абсолютной диктатуре на долгие годы», - подытожила Тимошенко.

Напоследок она добавила: «Я верю в вас! Жалею, что не могу в эти исторические минуты стать с вами бок о бок, но всем сердцем стремлюсь нашей победы».