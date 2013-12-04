Оппозиция заявляет о пикетировании МВД, СНБО и судов

Оппозиция заявляет о расширении акции протеста и планах пикетировать Министерство внутренних дел, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), суды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«Мы расширяем акцию и идем пикетировать МВД, следующие – суды, СНБО, все те, кто нарушает права и свободы человека», - сказал он.

Также, по его словам, акция протеста будет расширяться по Украине.

«Уже четыре города объявили протест. Мы дальше формируем общенациональный протест… с привлечем общественности, предпринимателей, водителе и т.д.», - сообщил Яценюк.

«Второе – международный диалог. Мы ведем активный международный диалог», - сказал политик.

Лидер «Свободы» Олег Тягнибок сообщил, что сегодня будут сформированы две колонны протестующих, которые направятся к Шевченковскому районному суду Киева и к зданию МВД.

«Будет сформирована 1 из колонн отсюда с Майдана к Шевченковскому районному суду», - сказал Тягнибок.