Оппозиция заявляет о пикетировании МВД, СНБО и судов
Акцию протеста решили расширить.
Оппозиция заявляет о расширении акции протеста и планах пикетировать Министерство внутренних дел, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), суды.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.
«Мы расширяем акцию и идем пикетировать МВД, следующие – суды, СНБО, все те, кто нарушает права и свободы человека», - сказал он.
Также, по его словам, акция протеста будет расширяться по Украине.
«Уже четыре города объявили протест. Мы дальше формируем общенациональный протест… с привлечем общественности, предпринимателей, водителе и т.д.», - сообщил Яценюк.
«Второе – международный диалог. Мы ведем активный международный диалог», - сказал политик.
Лидер «Свободы» Олег Тягнибок сообщил, что сегодня будут сформированы две колонны протестующих, которые направятся к Шевченковскому районному суду Киева и к зданию МВД.
«Будет сформирована 1 из колонн отсюда с Майдана к Шевченковскому районному суду», - сказал Тягнибок.