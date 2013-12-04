Глава МИД Польши планирует встретиться с представителями власти и оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в сегодняшней программе "Сигналы дня" в эфире Польского радио.

"До последнего момента я колебался, ехать в Киев или нет. Когда дубинками били людей, то был склонен к тому, чтобы не ехать. Больше десятка коллег в Европе ждали моего решения. Теперь, когда власть говорит, что не вводит чрезвычайное положение, то считаю, что пребывание министров иностранных дел является залогом для того, чтобы не заострять конфликт", - сказал Сикорский.

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Глава польского МИД отметил, что планирует использовать свой визит для бесед с представителями украинской власти и оппозиции, не уточнив, с кем именно имеет запланированные встречи.

Как сообщал УНИАН, в прошлую субботу после силового разгона демонстрантов на Майдане Незалежности в Киеве Сикорский написал в своем Twitter, что эти события ставят под сомнение возможность проведения министерского заседания ОБСЕ в столице Украины, запланированного на 5-6 декабря.

Министерское заседание ОБСЕ в Киеве должно было стать важнейшим событием председательства Украины в этой организации, которое пришлось на 2013 год.