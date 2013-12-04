Глава МИД Польши назвал четыре способа, как Украина может избежать банкротства
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украине не следует ожидать от Европейского Союза оперативного предоставления "миллиардов евро" помощи для стабилизации экономической ситуации
При этом, по его оценке, Украина находится на грани банкротства.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Сикорский заявил сегодня в программе "Сигналы дня" на Польском радио.
Сикорский сказал, что видит четыре сценария развития событий в Украине, два из которых назвал малореальными, а два правдоподобными.
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"ЕС нажмет своим бойкотом или каким-то очень жестким политическим давлением на Россию, чтобы она сняла свой торговый бойкот с Украины, что дало бы ей возможность передохнуть. Очередной малореалистичный сценарий, это когда Евросоюз, несмотря на то, что Украина не реформирует своей экономики, вытянет откуда-то миллиарды евро, чтобы быстро ей помочь", - сказал он.
Глава польского МИД назвал оптимальным вариант, когда Украина подписывает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и начинает реформировать свою экономику, что, по его словам, разблокирует зарезервированную для украинцев " многомиллиардную помощь" от Международного валютного фонда.
Еще одним правдоподобным вариантом Сикорский назвал присоединение Украины к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном в обмен на снижение цены на газ, продолжение действующих и предоставление новых кредитов.
"Создается впечатление, что еще месяц назад украинская власть реализовала европейский сценарий, а теперь, видимо, идут по сценарию в Таможенный союз", - отметил он.
Сикорский не исключил, что украинская власть планирует "перехитрить" российские власти, а именно получить от них помощь для спасения экономики, а позже все равно интегрироваться с Евросоюзом.
Глава МИД Польши также сказал, что лучшим в рамках оптимального варианта с подписанием Соглашения об ассоциации для Украины было бы достижение согласия власти и оппозиции о реализации национального плана спасения экономики.
"Президент Янукович боится, что если введет реформы, которые от него требуются - среди которых повышение цен на газ и девальвация гривни - это оппозиция ответит ему так, как оппозиция всегда отвечает, в том числе, у нас - популистским нападением и игрой на эмоциях", - сказал он.
"Если бы вместо этого был заключен пакт для реформ, это общенациональное дело, должно сначала заболеть, чтобы была ассоциация с ЕС, то, может, это бы удалось", - сказал он, отметив, что такое решение требует отваги и понимания между властью и оппозицией.