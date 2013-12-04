СМИ: После приостановки евроинтеграции произошел всплеск скупки госбумаг нерезидентами

Вчера таких бумаг было продано на $49,9 млн. "Спрос на валютные ОВГЗ активизировался, однако покупатель этих бумаг рынку неизвестен. Трейдеры обсуждают, что эти бумаги покупают россияне через работающие в стране банки с российским капиталом", - сообщает КоммерсантЪ-Украина со ссылкой на казначея одного из банков с иностранным капиталом.

На аукционе 26 ноября трехлетних ОВГЗ с возможностью досрочного погашения купили на $199,9 млн, 19 ноября - $299,9 млн.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг ИК Dragon Capital Сергей Фурса обратил внимание на то, что начало крупных покупок валютных бумаг совпало по времени со сменой внешнеполитического курса Украины. "Учитывая, что эти размещения неофициально связывают с россиянами, не исключено, что мы видим скрытую финансовую поддержу со стороны России", - пояснил эксперт.

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Так, Украина объявила о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом 21 ноября. Накануне портфель ОВГЗ, принадлежащих нерезидентам, вырос на 400 млн грн — до 3,94 млрд грн, говорится в отчете НБУ.

В день объявления о приостановке процесса евроинтеграции нерезиденты купили рекордный объем долговых обязательств правительства — на 2,4 млрд грн ($300 млн). А в день открытия саммита Восточного партнерства неизвестные нерезиденты купили еще на 1,6 млрд грн ($200 млн). Эти суммы идентичны объемам размещения валютных ОВГЗ на аукционах 19 и 26 ноября. После разгона демонстрации на майдане Незалежности и эскалации политической напряженности нерезиденты докупили в понедельник долгов правительства на 308 млн грн.

В итоге, вчера утром в их портфеле находились ОВГЗ на 9,3 млрд грн. Это рекордный показатель с 4 мая 2011 года.