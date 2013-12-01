Митингующие разогнали милиционеров на Майдане Незалежности

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие разбирали щиты, скандируя: «Банду геть».

Милиция спешно покинула Майдан. Сейчас митингующие убирают с Майдана коммунальную технику — тракторы и «КамАЗы».

Металические щиты выстраивают по улице Институтской.

Подсчитать количество народа, собравшегося на акцию, не представляется возможным.

Многотысячную колонну митингующих, которая от парка Шевченко пришла на Майдан Незалежности, возглавляли лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и депутаты от оппозиции.

К акции присоединились также европейские дипломаты, вице-президент Европарламента Яцек Протасевич, бывший председатель Европарламента Ежи Бузек, бывший глава польского правительства, лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качинский.

Люди держат в руках флаги Украины, ЕС, а также партийные флаги.

Колонна скандирует ”Банду – геть!”, ”Киев – вставай!”.