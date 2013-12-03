Суд огласил приговор нарушителям, атаковавшим митинг оппозиции в Харькове

Суд Дзержинского района города Харькова вынес приговор четырем молодым людям, которые в понедельник, 2 декабря, закидывали митинг оппозиции петардами.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, суд 2 декабря рассмотрел админпротоколы, составленные на нарушителей общественного порядка.

Один из нарушителей получил за свои действия 12 суток админареста по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Остальные участники события опрошены, с них также взято письменное обязательство о недопустимости совершения таких поступков в будущем.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 декабря, в Харькове молодые люди забрасывали петардами и фейерверками участников оппозиционного пикета Харьковского областного совета. На площади Свободы в городе Харькове во время митинга неизвестные лица из хулиганских побуждений использовали бытовую пиротехнику (фейерверк).

Милиционеры, которые в это время несли службу по обеспечению общественного порядка, оперативно задержали 4 молодых людей и доставили их в Дзержинский районный отдел милиции. На правонарушителей были составлены административные протоколы и направлены в суд для принятия процессуального решения.