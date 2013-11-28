Материалы по телеканалу Маркова направят правоохранителям – Нацсовет

Как сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, рассмотрев материалы внеплановой проверки ООО телекомпании «АТВ при Одесской национальной академии связи им. А.С.Попова», проведенной в ноябре, Нацсовет решил отправить их в правоохранительные органы.

«Проверка показала, что в авторской передаче «Гражданская позиция» от 23 октября были зафиксированы высказывания, имеющие признаки нарушения части второй статьи 6 и пункта «в» части первой статьи 60 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины; призывов к агрессивным действиям или их пропаганды), - сообщили в Нацсовете.

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Как сообщал УНИАН, Одесский окружной административный суд 13 ноября аннулировал лицензию телеканала АТВ, подконтрольного бывшему народному депутату Игорю Маркову. Таким образом, суд удовлетворил иск Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

24 октября телеканал АТВ заявил о намерении Нацсовета по телевидению и радиовещанию лишить телеканал лицензии. Это решение Нацсовет принял на заседании 23 октября, на которое руководство телеканала не пригласили.

Нацсовет распространил в СМИ пояснение начальника отдела правового обеспечения Олега Шосталя, который обосновал принятие решения: «Компания АТВ нарушила ч.4 ст.35 Закона «О телевидении и радиовещании», которая обязывает вещателей в течение 10 дней с момента смены собственника подавать заявление на переоформление лицензии. В случае с АТВ такие изменения состоялись еще в 2009 году, а именно – в связи со смертью Виталия Баранова, владельца 12% телекомпании АТВ. Однако имеется продленная лицензия, в которой этот владелец указан на сегодняшний день как действующий».

По словам председателя Нацсовета Владимира Манжосова, Нацсовет узнал об этих изменениях из обращения гражданина Дмитрия Порошина, который также предоставил нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Баранова.

7 ноября дело о лишении лицензии АТВ было передано на рассмотрение из Киева в Одесский окружной административный суд. Телеканал, в свою очередь, подал встречный судебный иск к Национальному совету по телевидению и радиовещанию, назвав исковые требования «безосновательны».

Маркову инкриминируют организацию и осуществление избиения участников пикета в Одессе. По данным милиции, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установки в городе памятника Екатерине ІІ.