Штурм АП инкриминируют пятерым случайным парням - пресс- служба Евромайдана

Об этом сообщила представитель пресс -службы Евромайдана Елена Кравченко, которая находится в Киевской городской клинической больнице, куда госпитализированы избитые юноши.

По ее словам, ребята присутствовали во время штурма Администрации Президента, однако к активным действиям не прибегали.

«Когда «Беркут» начал разгон митингующих, они пытались бежать, однако не успели, и были избиты силовиками», - заявила Кравченко.

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Видео избиения ребят уже есть в интернете, отметила она.

Согласно информации, юношей задержали в 16.20, а в больницу доставили только в 20.20.

«Их поместили в палату для задержанных. Они находятся под охраной. До трех ночи с ребятами проводили следственные действия без присутствия адвокатов», - заявила пресс-секретарь Евромайдана.

Она подчеркнула, что у ребят сотрясение мозга, сломаны конечности и подозрение на перелом ребер, поэтому они могут находиться в таком состоянии, что не осознают своих действий.

По словам Кравченко, медики не информируют родных о состоянии здоровья задержанных, хотя уверяют, что медицинскую помощь им оказывают.

Кроме того, отметила представитель пресс -службы Евромайдана, четырем ребятам назначили социальных адвокатов и только один из них взял своего адвоката.

Кравченко также подчеркнула, что юноши между собой не были знакомы и не является ни представителями ВО «Свобода», ни каких-либо других организаций.

Как сообщил адвокат одного из подозреваемых Олега Перицяцька, задержанным уже вручили уведомление о подозрении.

Открытое заседание Шевченковского суда по этому делу должно состояться 3 декабря, однако время пока неизвестно, добавил защитник.