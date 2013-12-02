Милиция задержала 9 молодых людей за массовые беспорядки возле АП
Милиция задержала 9 молодых людей за совершение 1 декабря массовых беспорядков возле Администрации Президента Украины.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, задержанные не идентифицируют свою принадлежность к какой-либо политической силе.
Их поместили в изолятор временного содержания, а также возбудили уголовные производства по ст.342, 345 и 294 УК Украины.
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Они внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований.
Напомним, в субботу "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева.
В воскресенье в Киеве состоялся митинг, в котором приняли участие до полумиллиона человек, закончившийся захватом здания мэрии и столкновениями протестующих с правоохранителями.
Акции протеста продолжаются, митингующие требуют отставки правительства.