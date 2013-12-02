Милиция задержала 9 молодых людей за массовые беспорядки возле АП

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, задержанные не идентифицируют свою принадлежность к какой-либо политической силе.

Их поместили в изолятор временного содержания, а также возбудили уголовные производства по ст.342, 345 и 294 УК Украины.

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Они внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Напомним, в субботу "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева.

В воскресенье в Киеве состоялся митинг, в котором приняли участие до полумиллиона человек, закончившийся захватом здания мэрии и столкновениями протестующих с правоохранителями.

Акции протеста продолжаются, митингующие требуют отставки правительства.