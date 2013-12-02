В Запорожье около 500 человек начали бессрочную акцию в поддержку Евромайдана

Вечером понедельника, 2 декабря, в Запорожье перед зданием областной государственной администрации около 500 человек начали бессрочную акцию в поддержку столичного Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, участники массовой акции отгородили здание Запорожской ОГА от центрального проспекта Запорожья – проспекта им. Ленина символическим забором из заградительных лент с табличками «Дальше диктатура!».

Вышедшие на акцию протеста студенты, представители политических сил, молодежных организаций и объединений предпринимателей заявили, что «отныне запорожцы поддерживают участников киевского Майдана и будут осаждать здание облгосадминистрации каждый день до победного конца».

Выступающие на запорожском Евромайдане заявили о том, что возмущены разгоном мирной акции в Киеве.

В ходе акции ее участники потребовали импичмента Президенту, отставки правительства, а также руководителей местной власти – губернатора Запорожской области Александра Пеклушенко и мэра Запорожья Александра Сина.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Запорожье около 300 горожан организовали живую цепочку перед главным и служебным входами в здание Запорожской мэрии, пытались не пропустить в здание работников горисполкома и требовали люстрации центральной и местной власти.