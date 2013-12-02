Митингующие заблокировали движение транспорта под Кабмином

На улице Грушевского со стороны здания Верховной Рады в хаотичном порядке посреди проезжей части стоят 10 легковых автомобилей с флагами Украины и Евросоюза.

На месте присутствуют сотрудники госавтоинспекции, однако они не предъявляют никаких претензий митингующим. Водителей в машинах нет, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

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Основная группа митингующих расположилась напротив центрального входа в здание кабмина посреди проезжей части. Они держат в руках флаги с символикой партии «Свобода» и государственные флаги Украины. В ход в здание кабмина заблокирован автобусами, а также шеренгой милиционеров. Спецназа возле здания правительства не видно.

Массовые акции сторонников евроинтеграции в Киеве и других регионах Украины начались 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось оформить на саммите "Восточного партнерства"в Вильнюсе. В субботу спецназ "Беркут"разогнал "евромайдан"в центре Киева. В воскресенье митингующие снова заняли площадь, в столице происходили столкновения между протестующими и милицией.