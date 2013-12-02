Президент Украины Виктор Янукович прогнозирует трудный диалог с ЕС по изменению условий соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью, которое дал сегодня нескольким украинским телеканалам.

«Это очень трудный диалог, потому что возвращаться к изменениям условий этого соглашения будет очень трудно. Но мы хотим быть честными - это первое. И второе - мы хотим быть прозрачными, и третье - мы хотим отстаивать нашу позицию. И мы хотим такие условия найти, которые бы нас удовлетворяли», - сказал, в частности, Янукович.

Также Президент отметил необходимость трехстороннего диалога в формате Украина -ЕС- Россия.

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«Я не знаю, честно говоря, чем он завершится. Сегодня я разговаривал с президентом Еврокомиссии Баррозу, он сказал, что свяжется со своим заместителем госпожой Эштон, с комиссаром Фюле, и мы по договоренности готовим такую рабочую группу, которая поедет в Брюссель. И мы начнем этот диалог», - отметил он.

«Я откровенно скажу - эта пауза позволит и нашему обществу, и нашим товаропроизводителям более четко представить - что это нам всем дает. Неужели это так плохо? Я считаю, что это - очень хорошо. Я считаю, что мы не должны никогда спешить делать такие ответственные шаги», - добавил Янукович.

«И, безусловно, мы хотим все же достичь договоренностей с Россией и подписать (с ней ) Соглашение о стратегическом партнерстве. Потому что если мы его не подпишем, мы все время будем находиться в неопределенном состоянии», - сказал он.

Поэтому, по словам Януковича, вторая украинская делегация должна поехать в Россию. В частности, Президент сообщил, что сегодня премьер - министр Украины Николай Азаров ему доложил, что «есть уже договоренность с правительством России садиться за стол переговоров уже на этой неделе и начинать этот процесс».

«Нам немного нужно времени для того, чтобы понять друг друга», - добавил Президент.