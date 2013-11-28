Попов призвал киевских студентов отстаивать свое мнение по евроинтеграции

Александр Попов на встрече с лидерами студенческого самоуправления заявил, что позиция студентов с Евромайдана совпадает с вектором внешней политики руководства страны.

"Никогда не бойтесь высказывать и отстаивать свое мнение. Были времена в истории, когда такое было невозможно, но сегодня наша страна одна из самых демократичных в отношении свободы высказываний. И я убежден, что без демократии мы не построим зрелое и прогрессивное общество, и от вашей активности в этом процессе многое зависит", - заявил Попов.

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Мнения представителей студенческого актива относительно участия в Евромайдане и необходимости евроинтеграции разделились.

Часть студентов и профсоюзных лидеров призвала сначала построить Европу в Украине, а потом уже думать об интеграции.

Звучали также мнения о том, что нынешние проблемы на пути евроинтеграции касаются отдельных положений соглашения об ассоциации и задача власти – переговорным путем добиться наиболее благоприятных для Украины условий.

"70% студентов КПИ поддерживают евроинтеграцию, хотя мы и понимаем, что это непросто. Но нам всем необходимо выйти из зоны комфорта и пережить несколько трудных лет ради нормальной жизни в будущем", - сказал представитель КПИ Дмитрий Афанасьев, подчеркнув, что участие в массовых акциях все же не должно мешать получению полноценного образования.

Звучали и более радикальные мнения.

"Я готов к тому, что за мою позицию меня могут выгнать из вуза. Главное, чтобы Украина была в Европе", - заявил представитель Межотраслевой академии управления Артем Койко.

Часть выступающих обратила внимание на то, что имеет место давление на студентов, активно участвующих в акциях на Евромайдане.