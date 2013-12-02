Путин: События в Украине напоминают больше не революцию, а погром

События в Украине напоминают не революцию, а погром, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"События в Украине напоминают больше не революцию, а погром. На мой взгляд, это мало связано со взаимоотношениями Украины с Евросоюзом", - сказал российский президент.

По его мнению, нынешние события в Украине готовились к предстоящим в этой стране президентским выборам.

Как сообщал УНИАН, с 21 ноября, когда правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и усилении сотрудничества с Россией, в Украине начались массовые акции протеста и митинги.

После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране возобновились и усилились.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие около миллиона человек.

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1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском языке, а общались между собой на русском. Они бросали в спецназовцев разные предметы, в том числе камни и «коктейли Молотова». Кроме того, молодчики демонстрировали хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения. Позднее МВД Украины сообщило, что к правонарушениям возле Администрации Президента Украины причастны более 300 радикально настроенных членов организации «Братство», которые действовали под надзором Дмитрия Корчинского.

Сегодня, 2 декабря, на сайте Еврокомиссии появилось сообщение, что Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и Президент Украины Виктор Янукович договорились организовать визит украинской делегации для обсуждения некоторых аспектов Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

"Во время телефонной беседы Президент Украины попросил Европейскую комиссию принять делегацию из Украины для обсуждения некоторых аспектов Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Президент Баррозу подтвердил готовность Европейской комиссии принять такую делегацию на должном уровне. Он подчеркнул, что Европейская комиссия готова обсуждать аспекты реализации соглашений, которые уже парафированы, но не возобновлять какие-либо переговоры. Эти условия были приняты Президентом Януковичем, и было решено, что время и уровень консультаций должны быть согласованы через соответствующие дипломатические каналы", - говорится в сообщении Еврокомиссии.