В Польше собирают совещание правительства из-за событий в Украине

На встречу приглашены министр иностранных дел Радослав Сикорский и его заместительница Катажина Пелчиньская-Наленч, глава МВД Бартоломей Сенкевич, начальник разведки Мацей Хуня, директор Центра восточных исследований Олаф Осица и глава канцелярии Туска Яцек Чихоцкий, сообщает РИА Новости.

Ситуация на Украине уже сгладила политические противоречия в Польше. В воскресенье премьер Туск публично поблагодарил своего главного политического противника, экс-премьера Ярослава Качиньского, за поддержку европейских устремлений на Украине. В воскресенье Качиньский выступил в Киеве совместно с функционером правящей партии "Гражданская платформа" евродепутатом Яцеком Протасевичем.

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Ранее в воскресенье министр Сикорский обратился через свой блог напрямую к гражданам Украины. Он выразил свою солидарность с ними и пообещал Украине помощь при внедрении в жизнь Соглашения об ассоциации с ЕС, которое так и не было подписано в Вильнюсе.