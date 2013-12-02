В КГГА заверяют, что не просили «Беркут» помочь с установкой елки на Майдане

Департамент городского благоустройства и сбережения природной среды Киевской горгосадминистрации (КГГА) не имеет отношения к установке новогодней елки на Майдане Независимости и не обращался к правоохранительным органам за помощью.

"Департамент не имеет никакого отношения к установке елки на Майдане Независимости и соответственно не обращались к правоохранительным органам по этому поводу", - сообщил руководитель пресс-службы департамента Наталья Ситайло, пишет "Сегодня".

Она подчеркнула, что в соответствии с распоряжением КГГА от 30 октября "О проведении общегородских Новогодних и Рождественских праздников", координация действий, связанных с организацией этих праздников, возложена на департамент культуры КГГА.

Напомним, правоохранители пояснили свои действия по разгону Евромайдана около 4 часов утра субботы, 30 ноября тем, что они обеспечивали работникам КП "Киевблагоустройство" возможность установить новогоднюю елку на Майдане Независимости.

Между тем, на Майдане Независимости сейчас высится лишь недомонтированный остов главной новогодней елки страны, а элементы ее зеленого покрова участники акции протеста использовали при установке заграждений на проезжей части, чтобы заблокировать движение транспорта.