Хроника Евромайдана: Революция начинается с елки

Новый год, конечно, не за горами, но столичная власть почему-то начала устанавливать главную елку страны еще в середине ноября. Впрочем, гражданам, которые 21 ноября вышли на Майдан на акцию «Я выбираю ЕС», железный каркас вовсе не был помехой. Но именно он, формально, стал причиной жестокого столкновения сотрудников спецподразделения «Беркут» с митингующими. Так, в ночь с 29 на 30 ноября правоохранители разогнали участников акции в поддержку евроинтеграции Украины.

Милиция с народом?

Штурм начался около четырех утра и не обошелся без крови. Активисты Евромайдана рассказали, что около трех тысяч вооруженных спецназовцев пошли против всего нескольких сотен мирных демонстрантов. Их били ногами, дубинками, применяли шумовые гранаты и газ.

По словам информированного источника УНИАН, активистов Евромайдана разгонял донецкий, луганский и крымский «Беркут». «Насколько я знаю, там работал донецкий, луганский и симферопольский «Беркут», - отметил собеседник агентства, добавив при этом, что столичные правоохранители «в этом позоре участия не принимали, а наоборот, как могли, помогали людям уйти от побоища».

«Милиция била всех, кто тогда был на Майдане. Били даже тех, кто уже лежал на земле...Силовики бежали за мной и кричали, что я - иностранец... А начали меня бить резиновыми дубинками по голове и спине», - рассказал директор регионального отдела польской корпорации Яцек Забродский, один из пострадавших.

По официальной версии, силовой разгром мирной акции был проведен для того, чтобы якобы обеспечить беспрепятственный проезд техники для дальнейших работ по подготовке к Новогодним праздникам. «Представители КГГА обратились в милицию с просьбой обеспечить беспрепятственный проезд техники для дальнейших работ на Майдане Независимости... Было принято решение оттеснить митингующих с площади», - сообщила начальник пресс-службы управления МВД в Киеве Ольга Билык.

Кроме того, в Укравлении связей с общественностью МВД Украины УНИАН сообщили, что Евромайдан разогнали из-за сопротивления участников акции милиционерам. «Активные действия представителей «Беркута» начались после того, как митингующие начали оказывать сопротивление милиционерам, бросать в них мусором, стаканами, бутылками с водой и подожженными палками», - говорится в сообщении.

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Видео. Бойцы «Беркута» бьют людей ногами по голове

К слову, утром 30 ноября центр Киева был заполнен работниками спецподразделений и их транспортом – автобусами и автозаками. «Беркут» плотной шеренгой окружил Майдан Независимости, а вместо пресловутой техники на главной площади страны были замечены лишь коммунальщики, которые начали уборку следов «ночной зачистки».

Уголовные и административные дела по обе стороны баррикад

Стоит также отметить, что на задержанных во время разгона акции на Майдане были составлены протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение милиции. «На задержанных составляются админпротоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законным требованиям работникам правоохранительных органов)», - сообщили УНИАН в столичном главке милиции.

«После составления админпротоколов всех 35 задержанных отпустили», - рассказали УНИАН в Шевченковском райуправлении Киевской милиции.

По словам правоохранителей, решение относительно задержанных будет принимать Шевченковский районный суд. Но уже в понедельник, 2 декабря.

Впрочем, в милицию стали обращаться с заявлениями те, кого правоохранители избивали на главной площади страны. В ГУ МВД Украины в Киеве не сумели назвать УНИАН точную цифру заявлений, пояснив это тем фактом, что люди обращаются из разных мест, к ним выезжают оперативные группы, опрашивают и документируют заявления. Сами же заявления заносятся в Единый реестр досудебного расследования, после чего по всем обращениям будет проведена служебная проверка, а все факты будут объединены в одно производство.

Кроме того, в столичной милиции сообщают, что по факту превышения полномочий бойцами «Беркута» во время разгона Евромайдана открыто уголовное производство. А Омбудсмен Валерия Лутковская намерена инициировать соответствующее расследование Генеральной прокуратурой Украины относительно законности действий сотрудников милиции, применения ими спецсредств, задержания лиц и доставки их в отделение милиции, удостовериться в его прозрачности и эффективности, а также обеспечить информирование общественности об ответственности тех лиц, которые нарушили закон.

К слову, пожаловаться на действия правоохранителей готовы не меньше трех десятков человек. По крайней мере те, кто с мирной акции попал на больничную койку. По словам главного врача Киевской станции скорой помощи (КСМП) Анатолия Вершигоры, после разгона акции на Майдане медицинская помощь была оказана 35-ти пострадавшим, среди которых нет несовершеннолетних. «Амбулаторная помощь была оказана в семи случаях, 21 пациент был доставлен в больницы», - сообщил он.

Кроме того, главный врач КСМП рассказал, что из Шевченковского райотдела милиции была вызвана скорая помощь для 9 пострадавших, 7 человек были доставлены в больницу, из них 2 - оставлены для дальнейшего лечения. Основной характер травм — ушибы и ссадины, одна черепно-мозговая и один перелом.

Анатолий Вершигора добавил, что никто из правоохранителей по результатам разгона Майдана не обращался за медицинской помощью в скорую. Однако центральный сайт МВД Украины разместил сообщение от имени ОСО ГУМВД Украины в столице, что во время разгона Евромайдана «пострадали 12 правоохранителей». При этом никаких подтверждений относительно травм, телесных повреждений, ушибов, переломов, ожогов, отравлений и прочее не предоставляется – ни в текстовом, ни в фото-, ни в видеоформатах.

С Майдана - на святое место

Стоит также отметить, что участников «ночной зачистки» правоохранители не просто оттеснили с Майдана, а пытались преследовать по всему центру столицы. В результате, до полутысячи людей укрылись на территории Михайловского собора. Подавляющее большинство укрывшихся в соборе - жители западных областей Украины. Им просто некуда было бежать среди ночи. А на вопрос, почему они решили укрыться именно на территории храма, люди отвечают: «Это святое место, и вряд ли у милиции хватит совести сюда лезть». Впрочем, выходы с территории монастыря утром были заблокированы сотрудниками правоохранительных органов, которые, по мере возникновения нового протеста на Михайловской площади, ретировались.

В течение дня на территории Михайловского собора начал действовать пункт оказания первой медпомощи, миништаб, в котором принимаются заявления от раненых, и пункты обогрева. Небезразличные киевляне приносят в храм продукты питания, готовы оказать юридическую помощь и предлагают поселение. А уцелевшие от «зачистки» Майдана призывают жителей столицы присоединяться и продолжать акцию протеста.

Ближе к обеду количество таковых на Михайловской площади Киева перевалило за 5 тыс. человек. А к вечеру площадь, территория храма и прилегающие улицы едва вместили более 10 тысяч участников новой акции. Митингующие скандировали: «Киев приходи, Украина вставай!», «Не простим» и «Революция».

Международная реакция

Выходить на улицы и Майданы — нормальная практика для Украины. Однако такого жестокого обращения правоохранителей к митингующим (большая часть которых — студенты), страна не видела давно. В этой связи не удивительно, что «зачистка» Евромайдана, несмотря на выходной день, обратила на себя внимание не только в Украине, но и за рубежом.

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Видео. Такого жестокого обращения правоохранителей к митингующим Украина не видела давно

Так, Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) призвал Америку осудить применение силы против демонстрантов в Украине и немедленно ввести санкции в отношении украинской власти. «Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА), организация, которая представляет более миллиона американцев украинского происхождения, осуждает варварское нападение на митингующих на Евромайдане в Киеве, которые выражали свое желание интегрироваться в Евроатлантические структуры. Мы призываем правительство США и их союзников в ЕС немедленно выразить поддержку украинскому народу в его стремлениях присоединиться к демократическому сообществу», - говорится в обращени УККА к американским властям.

В то же время, представители международного фонда «Возрождение» после грубого разгона Евромайдана заявили о прекращении сотрудничества с украинскими органами власти.

Не остались в стороне и иностранные политики. Учитывая, что во время разгона мирной акции на Майдане пострадали польские граждане, первыми к украинским коллегам обратился глава польского правительства Дональд Туск. «Мы не позволим, чтобы наши граждане, если не нарушают закон, были каким-либо образом преследуемы или избиты. Будем следить за этим делом и будем ожидать объяснений от украинской стороны», - заявил он.

«Мы призываем правительство Украины уважать права гражданского общества и принципы свободы слова и свободы собраний, которые являются основными для демократических ценностей и краеугольным камнем нашего стратегического партнерства. Мы поддерживаем право граждан выражать свои взгляды с помощью свободных СМИ и путем ненасильственных демонстраций», - говорится в заявлении посольства США в Украине.

Применение силы против мирных демонстрантов в центре Киева осудил и министр иностранных дел председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичус. «Применение силы против мирных протестующих в центре Киева достойно осуждения. Мы призываем украинское правительство уважать права человека и удостовериться, что его действия отвечают принципам верховенства права. Мы внимательно следим за событиями в Украине», - говорится в заявлении главы литовской дипломатии.

Такого мнения придерживается и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт: «Украина должна уважать право граждан на мирный протест».

Его поддержал и комиссар ЕС по расширению и европейской политики соседства Штефан Фюле: «Слежу за событиями в Украине с большой озабоченностью, призываю воздерживаться от применения силы против тех, кто мирно выражает свои взгляды».

Впрочем, если некоторые дипломаты выразили свою поддержку украинцам на словах, другие 30 ноября приехали на Михайловскую площадь столицы лично. В частности, к митингующим подошли послы Польши, Канады и балтийских стран. По словам главы представительства ЕС в Украине Януша Томбинского, он и послы других европейских стран прибыли на Михайловскую площадь с целью оценить ситуацию. Он также сказал, что европейские послы в Украине внимательно следят за развитием ситуации в Украине. Речь идет, в частности, о Германии, Италии и Великобритании.

К сожалению, украинская власть не так оперативно отреагировала на происходящее. Свое мнение выразил лишь премьер-министр Украины Николай Азаров, который написал на своей странице в сети Facebook, что глубоко возмущен и озабочен разгоном демонстрантов на Майдане Незалежности, произошедшей прошедшей ночью: «Я глубоко возмущен и озабочен тем, что произошло ночью на Майдане Независимости. Те сведения с разных сторон, которые у меня есть на данный момент, не позволяют сделать однозначные выводы: кто несет ответственность за эту провокацию».

Тем временем, украинская оппозиция приняла решение о проведении общеукраинской национальной забастовки. А митинг, переместившись с Майдана на Михайловскую площадь, продолжает набирать обороты. Количество людей на площади растет.