"Украинский дом" в Киеве забаррикадирован мебелью
«Украинский дом» в центре Киева изнутри забаррикадирован мебелью.
Как передает корреспондент УНИАН, на входных дверях висит табличка с надписью: “Выходной день”.
«Украинский дом» охраняют около 10 представителей правоохранительных органов. Работники милиции объяснили охранные меры тем, что в 3 часа утра была попытка штурма здания митингующими, и теперь правоохранители охраняют «Украинский дом» от возможных нападений.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве продолжается акция гражданского протеста. 1 декабря на улицы Киева вышли сотни тысяч граждан, возмущенных жестоким разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября.
1 декабря активисты Евромайдана захватили здания Киевской городской государственной администрации и Дом профсоюзов.