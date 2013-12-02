"Украинский дом" в Киеве забаррикадирован мебелью

Как передает корреспондент УНИАН, на входных дверях висит табличка с надписью: “Выходной день”.

«Украинский дом» охраняют около 10 представителей правоохранительных органов. Работники милиции объяснили охранные меры тем, что в 3 часа утра была попытка штурма здания митингующими, и теперь правоохранители охраняют «Украинский дом» от возможных нападений.

Читайте також: Неизвестные молодчики пытались захватить «Украинский дом» - «УДАР»

Как сообщал УНИАН, в Киеве продолжается акция гражданского протеста. 1 декабря на улицы Киева вышли сотни тысяч граждан, возмущенных жестоким разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября.

1 декабря активисты Евромайдана захватили здания Киевской городской государственной администрации и Дом профсоюзов.