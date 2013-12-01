Неизвестные молодчики пытались захватить «Украинский дом» - «УДАР»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», он отметил, что сейчас «Украинский дом» охраняется милицией. «В то же время, мы увидели что возле «Украинского дома» происходят какие-то провокации. Когда я и народный депутат Федор Негой подошли к зданию, то увидели, что группа молодчиков, 20-30 человек, провоцируют милиционеров», - сказал депутат.

По словам Корнийчука, группа провокаторов пытались попасть внутрь «Украинского дома». «После длительных переговоров удалось конфликт разрешить», - сказал «ударовец».

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Между тем, в Доме профсоюзов работает Штаб национального сопротивления, куда все желающие могут приносить теплую одежду и еду для участников акции протеста, отметили в пресс-службе.