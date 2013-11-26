Путин: Мы не обсуждали даже возможности пересмотра газового контракта с Украиной

Россия не обсуждала с Украиной возможность пересмотра газового контракта, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

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«У нас контракт, у "Газпрома", и у "НАК Украины", по-моему, до 2019 года подписан. И мы не обсуждали даже возможности пересмотра самого контракта», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских межгосконсультаций.