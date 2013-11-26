Путин: Мы не обсуждали даже возможности пересмотра газового контракта с Украиной
18:21, 26 ноября 2013Политика
2759 0
Москва не обсуждала с Киевом возможность пересмотра газового контракта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин говорил, что о пересмотре газового контракта речи не идет / Фото: Прес-служба Кремля
Россия не обсуждала с Украиной возможность пересмотра газового контракта, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Читайте также: Путин: Украинские компании должны России $28 миллиардов
«У нас контракт, у "Газпрома", и у "НАК Украины", по-моему, до 2019 года подписан. И мы не обсуждали даже возможности пересмотра самого контракта», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских межгосконсультаций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter