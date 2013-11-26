Путин: Украинские компании должны России $28 миллиардов

Россия будет работать с Украиной по урегулированию этой задолженности, а также по газовым долгам, вне зависимости от решения Киева о евроинтеграции.

Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы работали с Украиной, и будем работать вне зависимости от того, как Украина определится с подписанием документа, связанного с зоной (свободной торговли) с Евросоюзом», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских межгосударственных консультаций.

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Он сообщил, что задолженность украинских предприятий перед четырьмя российскими банками: Газпромбанком, Сбербанком, ВЭБом и ВТБ превышает 20 миллиардов долларов и еще около 280 миллиардов рублей (что соответствует примерно 8 миллиардам долларов).

«Эти 20 миллиардов долларов, плюс еще 8 миллиардов, плюс еще 2 миллиарда долларов, которые были проплачены за транзит (российского газа через территорию Украины) – это все кредиты или квази-кредиты», - сказал Путин.