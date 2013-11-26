Путин призвал ЕС согласиться на трехсторонние переговоры по Украине

«Я бы полагал, что нужно деполитизировать эту тему и согласиться с предложением президента (Украины Виктора) Януковича и в трехстороннем формате как следует и обстоятельно на эти все темы поговорить», - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Энрико Леттой, сообщает РИА Новости.

«Можно было бы даже, на мой взгляд, инициировать прямые контакты между бизнесом России, Украины и Евросоюзом, прямые контакты между бизнес-объединениями, чтобы те, кто реально делает экономику, встретились, друг с другом поговорили, рассказали о своих озабоченностях, сформулировали свои подходы и предложения. А мы в свою очередь приняли бы соответствующие административные решения», – добавил президент.