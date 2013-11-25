Квасневский еще пытается уговорить украинскую власть - СМИ

Как стало известно польскому изданию Gazeta Wyborcza, Квасневский продолжает проводить за кулисами дипломатические переговоры о европейском будущем Украины. Источник информации, известно с ходом переговоров, отметил, что "пока мяч в игре, что-то еще может быть сделано".

Напомним, ранее Квасневский выразил сожаление, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС не будет подписано в Вильнюсе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами - членами. Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

В тот же день в Вене Президент Украины Янукович заявил, что Украина продолжает путь на евроинтеграцию.

Gazeta.pl