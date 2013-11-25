Милиция задержала двух человек за штурм Кабмина, свободовцы пикетируют райотдел МВД

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что оба задержанных, по имеющейся у него информации, доставлены в Печерское райуправление столичной милиции и не исключено, что сегодня им судом будет избрана мера пресечения.

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Как стало известно сейчас не менее 200 сторонников "Свободы" пикетируют здание райуправления милиции, где находятся задержанные. При этом они перекрыли движение по ул. Московской, на который расположен участок. Правоохранители просят пикетчиков не делать противоправных действий и освободить проезжую часть, но те на призывы не реагируют.

В ВО "Свобода" УНИАН сообщили, что 25 ноября 2013 года в киевском метрополитене сотрудники милиции задержали активиста ВО "Свобода" Виталия Благодарного. Правоохранители сообщили националисту, что он задержан "за участие в акциях протеста". Как отметил нардеп-свободовец Андрей Ильенко, "активисту "шьют" уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы".

Следует также отметить, что вокруг райуправления сосредоточено большое количество бойцов "Беркута", которые окружили здание милиции.

Как сообщал УНИАН, вчера во время акций возле Кабмина со стороны протестующих полетел зажженный файер, а молодые с полузакрытыми лицами использовали газовые баллончики. Пострадали двое правоохранителей. Организаторы митинга считают - это дело рук провокаторов.

Милиция склонна винить в агрессии оппозицию. Оперативникам уже удалось установить имена, сейчас их ищут. Валерий Коряк, начальник ГУ МВД Украины в Киеве объяснил, что милиция выполняя требования ст.14 закона «О милиции» использовала один или два раза спецсредство «Терен 4М».

«Нам это разрешено когда есть опасность гражданам или непосредственно работнику милиции. Использование шашек и слезоточивого газа со стороны митингующих это не что иное как провокация. Это провокация чтобы милиция применила силу и спровоцирование массовой драки», - заявил он.

По факту попытки штурма Кабмина открыто уголовное производство.